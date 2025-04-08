Microsoft уволила сотрудников за протест против ИИ-продуктов для армии Израиля

Согласно документам, с которыми ознакомилось CNBC, корпоративное мероприятие проходило в пятницу. Уже в понедельник, инженер-программист в подразделении ИИ Ибтихал Абуссад, работающий в Канаде, был уволен по "обоснованным причинам, умышленному неправомерному поведению, неподчинению или умышленному пренебрежению обязанностями".

Другой инженер-программист, Вания Агравал, заявила, что уйдет из компании в пятницу, 11 апреля. Однако Microsoft прекратила ее работу в понедельник. Компания написала, что "решила сделать отставку немедленно вступающей в силу сегодня".

Что происходило на корпоративе

Согласно документам, оба сотрудника выбрали 50-ю годовщину Microsoft, чтобы публично высказать свою критику. То, что Microsoft надеялась сделать праздничным периодом, превратилось в несколько жестоких дней для компании, которая, как и весь остальной рынок, пострадала от пошлин президента США Дональда Трампа. Это тема, с которой гендиректор Сатья Наделла и два его предшественника, Билл Гейтс и Стив Балмер, были вынуждены столкнуться в пятницу в ходе интервью журналисту из CNBC.

"Для меня, как акционера Microsoft, подобные вещи не являются чем-то хорошим", - сказал Балмер о тарифах.

Однако, как пишет NBC, празднование компании привлекло внимание прессы скорее из-за послания протестующих, а не за счет достижений Microsoft за полвека.

Первым в пятницу выступление гендиректора Microsoft AI Мустафы Сулейман прервал Абуссад, встав и сказав следующее:

"Мустафа, как тебе не стыдно. Вы утверждаете, что заботитесь об использовании ИИ по благо, но Microsoft продает оружие на основе ИИ израильским военным. Погибло 50 тысяч человек, а Microsoft поддерживает этот геноцид в нашем регионе. У вас руки в крови. У всех в Microsoft руки в крови", - сказал Абуссад, назвав Сулеймана "военным спекулянтом".

Вскоре после перерыва ор отправил электронное письму Сулейману и другим руководителям компании, в котором объяснил причину своих действий.

"Я высказался сегодня, потому что, узнав, что моя организация поддерживает геноцид моего народа в Палестине, я не видел другого морального выбора. Это особенно верно, когда я стал свидетелем того, как Microsoft пыталась подавить и подавить любое инакомыслие моих коллег, которые пытались поднять этот вопрос. Я не подписывался на написание кода, нарушающего права человека", - говорится в письме сотрудника.

Что ответили в Microsoft

Компания написала во внутреннем сообщении, что электронное письмо Аббусада руководителям послужило "признанием того", что он преднамеренно и умышлено совершил свои проступки. В Microsoft также заявили, что сотрудник мог бы выразить обеспокоенность "конфиденциально своему менеджеру или в отделе по работе с персоналом... Вместо этого вы решили намеренно прервать вас выступление генерального директора".

Далее в документе говорилось, что компания "пришла к выводу", что неправомерные действия Абуссада были направлены на то, "чтобы получить известность и максимально помешать проведению" долгожданного мероприятия.

"Единственной и адекватной реакцией является немедленное увольнение", - написала компания.

Второй протест и реакция компании

NBC пишет, что на другом мероприятии Microsoft с руководителями компании, Вания Агравал прервала выступление гендиректора Сатьи Наделлы аналогичным протестом, отправив после этого электронное письмо.

"Вы могли видеть, как я сегодня встала, чтобы вызвать Сатью на церемонию празднования 50-летия Microsoft. За последние 1,5 года я все больше осознаю растущую роль Microsoft в военно-промышленном комплексе", - говорится в письме.

Агравал написала, что компания является "соучастником", как "производитель цифрового орудия, которое обеспечивает слежку, апартеид и геноцид", добавив, что "работая в этой компании, мы все становимся соучастниками".

Представитель Microsoft заявил в пятницу, что компания стремится соблюдать высочайшие стандарты ведения бизнеса.

"Мы предоставляем множество способов, чтобы каждый мог быть услышан. Но при этом важно, чтобы это не мешало работе компании. В случае нарушения порядка мы просим участников покинуть мероприятие", - сказал представитель.