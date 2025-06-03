Microsoft звільнила сотні співробітників: Bloomberg дізналося причину

Учора корпорація Microsoft звільнила ще сотні людей лише через кілька тижнів після найбільшого скорочення за останні роки. Компанія скорочує витрати попри те, що вкладає мільярди в ШІ (штучний інтелект).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними повідомлення штату Вашингтон, з яким ознайомилися агентство, у понеділок понад 300 співробітників були повідомлені про скорочення своїх посад.
Представник Microsoft заявив, що останнє скорочення чисельності персоналу є доповненням до 6 тисяч скорочень робочих місць, оголошених минулого місяця.
"Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку", - сказав він.
Попередні звільнення Microsoft найсильніше вдарили по інженерах-програмістах. Однак у понеділок не вдалося визначити, яких саме робочих місць торкнулися. Станом на червень 2024 року в компанії було близько 228 000 штатних співробітників, 55% з яких працювали в США.
Видання зазначає, що "бум" штучного інтелекту сколихнув ринок праці у сфері технологій, оскільки компанії надають пріоритет робочим місцям, пов'язаним зі ШІ, і використовують цю технологію для економії коштів.
Зокрема, Microsoft та її колеги, включно з Meta, розхвалювали ефективність інструментів кодування з використанням ШІ для прискорення процесу розробки ПЗ. Минулого тижня Salesforce заявила, що внутрішнє використання ШІ дозволило їй наймати менше працівників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Microsoft готує платформу нового покоління, яка дасть змогу бізнесу створювати власних ШІ-агентів. Проектом керуватиме колишній інженерний директор Meta Джей Парік, який очолив підрозділ CoreAI.
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