Microsoft уволила сотни сотрудников: Bloomberg узнало причину

По данным уведомления штата Вашингтон, с которым ознакомились агентство, в понедельник более 300 сотрудников были уведомлены о сокращении своих должностей.

Представитель Microsoft заявил, что последнее сокращение численности персонала является дополнением к 6 тысячам сокращений рабочих мест, отъявленных в прошлом месяце.

"Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке", - сказал он.

Предыдущие увольнения Microsoft сильнее всего ударили по инженерам-программистам. Однако в понедельник не удалось определить, какие именно рабочие места были затронуты. По состоянию на июнь 2024 года в компании было около 228 000 штатных сотрудников, 55% из которых работали в США.

Издание отмечает, что "бум" искусственного интеллекта всколыхнул рынок труда в сфере технологий, поскольку компании отдают приоритет рабочим местам, связанным с ИИ, и используют эту технологию для экономии средств.

В частности, Microsoft и ее коллеги, включая Meta, расхваливали эффективность инструментов кодирования с использованием ИИ для ускорения процесса разработки ПО. На прошлой неделе Salesforce заявила, что внутреннее использование ИИ позволило ей нанимать меньше работников.