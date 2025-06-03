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Microsoft уволила сотни сотрудников: Bloomberg узнало причину

Вторник 03 июня 2025 04:40
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Microsoft уволила сотни сотрудников: Bloomberg узнало причину Фото: в мае компания уволила 6000 сотрудников (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера корпорация Microsoft уволила еще сотни человек всего через несколько недель после самого крупного сокращения за последние годы. Компания сокращает расходы несмотря на то, что вкладывает миллиарды в ИИ (искусственный интеллект).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным уведомления штата Вашингтон, с которым ознакомились агентство, в понедельник более 300 сотрудников были уведомлены о сокращении своих должностей.

Представитель Microsoft заявил, что последнее сокращение численности персонала является дополнением к 6 тысячам сокращений рабочих мест, отъявленных в прошлом месяце.

"Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке", - сказал он.

Предыдущие увольнения Microsoft сильнее всего ударили по инженерам-программистам. Однако в понедельник не удалось определить, какие именно рабочие места были затронуты. По состоянию на июнь 2024 года в компании было около 228 000 штатных сотрудников, 55% из которых работали в США.

Издание отмечает, что "бум" искусственного интеллекта всколыхнул рынок труда в сфере технологий, поскольку компании отдают приоритет рабочим местам, связанным с ИИ, и используют эту технологию для экономии средств.

В частности, Microsoft и ее коллеги, включая Meta, расхваливали эффективность инструментов кодирования с использованием ИИ для ускорения процесса разработки ПО. На прошлой неделе Salesforce заявила, что внутреннее использование ИИ позволило ей нанимать меньше работников.

Напомним, недавно мы писали, что Microsoft готовит платформу нового поколения, которая позволит бизнесу создавать собственных ИИ-агентов. Проектом руководить бывший инженерный директор Meta Джей Парик, который возглавил подразделение CoreAI.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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