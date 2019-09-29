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Facebook ожидает иностранного влияния на выборы в США

Новости » Телеком & IT    29.09.2019 - 09:01
Facebook ожидает иностранного влияния на выборы в США
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Facebook не исключает появление модераторов

Американская компания Facebook ожидает вмешательство иностранных субъектов на президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2020 году с помощью социальной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил технический директор Facebook Майк Шрепфер, в компании уверены, что методы влияния на американские выборы будут отличаться от тех, которые были во время выборов в 2016 году.

Он отметил, что перед Facebook поставлена задача защитить пользователей соцсети от распространения ненависти и пропаганды с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, Шрепфер не исключил, что в соцсети Facebook появятся модераторы, которые также будут бороться с распространением пропаганды и фейков.

"Технические идеи необходимы, но много решений невозможны без помощи человека", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Facebook заблокировала деятельность почти 200 страниц и групп, которые вели кампании по дезинформации в Украине. Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. Среди удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser

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