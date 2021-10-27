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Microsoft может выпустить Windows 11 SE для слабых ноутбуков

Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft может выпустить новую версию операционной системы Windows 11. Она будет предназначена для слабых ноутбуков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.

Вместе с новой операционно системой компания также может выпустить недорогой ноутбук, который будет массово поставляться в учебные заведения по контракту.

Отмечается, что новый ноутбук Surface будет иметь соответствующие характеристики:

  • процессор - Intel Celeron N4120;
  • оперативная память - 8 Гб;
  • дисплей - 11,6 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей;
  • разъем для наушников, 3 интерфейса для USB Type-A и 1 для USB Type-C.

Вероятно, что Microsoft презентует операционную систему и ноутбук до конца текущего года.

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