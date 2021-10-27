Microsoft может выпустить Windows 11 SE для слабых ноутбуков

Компания Microsoft может выпустить новую версию операционной системы Windows 11. Она будет предназначена для слабых ноутбуков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.
Вместе с новой операционно системой компания также может выпустить недорогой ноутбук, который будет массово поставляться в учебные заведения по контракту.
Отмечается, что новый ноутбук Surface будет иметь соответствующие характеристики:
Вероятно, что Microsoft презентует операционную систему и ноутбук до конца текущего года.