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Microsoft выпустила обновление на Windows 10. Оно ломает принтеры

Автор: РБК-Украина

Компания Microsoft выпустила обновление на свою операционную систему Windows 10. Однако обновление лишило пользователей компьютеров принтеров - система теперь не видит устройства и не дает ими воспользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Критический дефект в диспетчере печати Windows позволяет удаленно завладеть компьютером пользователей, которые установили обновление безопасности от Microsoft. Некоторые люди обнаружили, что подключение к их принтеру перестало работать.

Практически повторив проблему, возникшую весной этого года с другим обновлением безопасности Windows 10, системные администраторы обнаружили, что после установки исправления KB5004945 многие ПК внезапно перестали подключаться к принтерам - в частности, к нескольким моделям принтеров Zebra.

В Microsoft заявили, что проблема может быть решена путем отката патча или переустановки принтера от имени администратора.

В заявлении для The Verge компания Zebra признала наличие проблемы и сообщила, что Microsoft планирует выпустить обновленный патч в ближайшие пару дней, который должен устранить проблему.

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MicrosoftWindows 10