Microsoft выпустила обновление на Windows 10. Оно ломает принтеры

Критический дефект в диспетчере печати Windows позволяет удаленно завладеть компьютером пользователей, которые установили обновление безопасности от Microsoft. Некоторые люди обнаружили, что подключение к их принтеру перестало работать.

Практически повторив проблему, возникшую весной этого года с другим обновлением безопасности Windows 10, системные администраторы обнаружили, что после установки исправления KB5004945 многие ПК внезапно перестали подключаться к принтерам - в частности, к нескольким моделям принтеров Zebra.

В Microsoft заявили, что проблема может быть решена путем отката патча или переустановки принтера от имени администратора.

В заявлении для The Verge компания Zebra признала наличие проблемы и сообщила, что Microsoft планирует выпустить обновленный патч в ближайшие пару дней, который должен устранить проблему.