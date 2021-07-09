Microsoft випустила оновлення на Windows 10. Воно ламає принтери

Критичний дефект в диспетчері друку Windows дозволяє віддалено заволодіти комп'ютером користувачів, які встановили оновлення безпеки від Microsoft. Деякі люди виявили, що підключення до їх принтера перестало працювати.

Практично повторивши проблему, що виникла навесні цього року з іншим оновленням безпеки Windows 10, системні адміністратори виявили, що після установки виправлення KB5004945 багато ПК раптово перестали підключатися до принтерів - зокрема, до декількох моделей принтерів Zebra.

У Microsoft заявили, що проблема може бути вирішена шляхом відкату патча або перевстановлення принтера від імені адміністратора.

У заяві для The Verge компанія Zebra визнала наявність проблеми і повідомила, що Microsoft планує випустити оновлений патч в найближчі пару днів, який повинен усунути проблему.