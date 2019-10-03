Microsoft відновить випуск смартфонів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Смартфони випускатимуть з операційною системою від Google

Американська компанія з розробки програмного забезпечення Microsoft анонсувала відновлення випуску власних смартфонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як повідомляється, у Нью-Йорку копанія представила складний смартфон Surface Duo, який також може використовуватися в ролі планшета. Компанія відмовилася від використання у смартфоні своєї фірмової операційної системи Windows, тому новий Surface Duo працюватиме на операційній системі Android.

Зазначимо, що Microsoft покинула ринок з виробництва смартфонів наприкінці 2017 року після невдалої спроби зайняти частку ринку, в тому числі за рахунок купівлі телефонного підрозділу Nokia.

Нагадаємо, раніше американська компанія Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів. Microsoft збирала записи спілкування користувачів із голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator. У компанії стверджували, що за допомогою записів, працівники та підрядники працюють над покращення сервісів.

Також РБК-Україна писало, що компанія Microsoft разом з компаніями HP, Dell і Amazon заявила про намір перенести значну частину свого виробництва з Китаю. У Microsoft думали над перенесенням виробництва ряду ігрових консолей і "розумних" колонок до Таїланду та Індонезії.