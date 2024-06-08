Microsoft відкрила бета-тест Windows 10, підтримка якої припиниться у 2025 році

"Щоб у міру необхідності додавати до Windows 10 нові функції та покращення, нам потрібне місце для активної розробки функцій за участю інсайдерів Windows. Тому сьогодні ми відкриваємо канал бета-тестування для інсайдерів Windows, які в даний час використовують Windows 10", - сказано в повідомленні.

У компанії не уточнили які саме нові функції планується тестувати.

Варто зауважити, що підтримку Windows 10 планують припинити вже 14 жовтня 2025 - дня операційної системи не випускатимуть оновлення безпеки і технічні виправлення. Ця дата поки що залишається незмінною.