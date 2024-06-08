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Microsoft відкрила бета-тест Windows 10, підтримка якої припиниться у 2025 році

Фото: Microsoft проводить бета-тест нових функцій на Windows 10 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Компанія Microsoft розпочала бета-тест нових функцій для Windows 10, незважаючи на те, що підтримка операційної системи припиниться у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Microsoft.

"Щоб у міру необхідності додавати до Windows 10 нові функції та покращення, нам потрібне місце для активної розробки функцій за участю інсайдерів Windows. Тому сьогодні ми відкриваємо канал бета-тестування для інсайдерів Windows, які в даний час використовують Windows 10", - сказано в повідомленні.

У компанії не уточнили які саме нові функції планується тестувати.

Варто зауважити, що підтримку Windows 10 планують припинити вже 14 жовтня 2025 - дня операційної системи не випускатимуть оновлення безпеки і технічні виправлення. Ця дата поки що залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше в Microsoft переконували своїх клієнтів переходити на операційну систему Windows 11, оскільки вона має низку переваг.

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