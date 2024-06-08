Microsoft открыла бета-тест Windows 10, поддержка которой прекратится в 2025 году

Компания Microsoft начала бета-тест новых функций для Windows 10, несмотря на то, что поддержка операционной системы прекратится в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft.
"Чтобы по мере необходимости добавлять в Windows 10 новые функции и улучшения, нам нужно место для активной разработки функций с участием инсайдеров Windows. Поэтому сегодня мы открываем канал бета-тестирования для инсайдеров Windows, которые в настоящее время используют Windows 10", - сказано в сообщении.
В компании не уточнили, какие именно новіе функции планируется тестировать.
Стоит заметить, что поддержку Windows 10 планируют прекратить уже 14 октября 2025 года - дня операционной системы не будут выпускать обновления безопасности и технические исправления. Эта дата пока остается неизменной.
Напомним, ранее в Microsoft убеждали своих клиентов переходить на операционную систему Windows 11, поскольку она обладает рядом преимуществ.
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