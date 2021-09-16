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Microsoft разрешит заходить в аккаунты с помощью распознавания отпечатка пальца или лица

Автор: Тиберий Юрик

Компания Microsoft позволила пользователям полностью отказаться от паролей для входа в аккаунты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что пользователи смогут отказаться от паролей и заходить в свои аккаунты с помощью отпечатков пальцев и функции распознавания лиц. В компании отметили, что новая функция станет доступной в течение нескольких недель.

Представитель компании отметила, что традиционные пароли легко взломать, а новые способы аутентификации сделают учетные записы пользователей более защищенными.

"Слабые пароли являются началом для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей - это 18 млрд ежегодно", - заявила Васу Яккал.

В компании добавили, что в любой момент можно отказаться от новой схемы подтверждения входа в аккаунт и вернуться к использованию пароля.

Напомним, что Microsoft планирует не препятствовать установлению новой Windows 11 на компьютерах, которые оборудованны слабыми процессорами.

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Microsoft