Microsoft разрешит заходить в аккаунты с помощью распознавания отпечатка пальца или лица

Отмечается, что пользователи смогут отказаться от паролей и заходить в свои аккаунты с помощью отпечатков пальцев и функции распознавания лиц. В компании отметили, что новая функция станет доступной в течение нескольких недель.

Представитель компании отметила, что традиционные пароли легко взломать, а новые способы аутентификации сделают учетные записы пользователей более защищенными.

"Слабые пароли являются началом для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей - это 18 млрд ежегодно", - заявила Васу Яккал.

В компании добавили, что в любой момент можно отказаться от новой схемы подтверждения входа в аккаунт и вернуться к использованию пароля.