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Microsoft разрабатывает собственные процессоры

Нью-Мексико, Суббота 19 декабря 2020 12:40
Microsoft разрабатывает собственные процессоры
Фото: Microsoft (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

Корпорация Microsoft начала работать над разработкой собственных процессоров для использования на серверных компьютерах и ноутбуках. Компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corp

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surfac.

Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные в сравнении с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

"Поскольку кремний - это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем", - сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Напомним, ранее компания Apple презентовала новые компьютеры Mac с собственными процессорами.

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