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Microsoft розробляє власні процесори

Нью-Мексико, Субота 19 грудня 2020 12:40
Microsoft розробляє власні процесори
Фото: Microsoft (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

Корпорація Microsoft почала працювати над розробкою власних процесорів для використання на серверних комп’ютерах та ноутбуках. Компанія хоче зменшити залежність від чіпової технології Intel Corp.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, Microsoft використовує дизайн британської компанії Arm Ltd. для створення процесора, який використовуватиметься у центрах обробки даних. Також компанія веде розробку ще одного чіпу для живлення ноутбуків серії Surfac.

Американська компанія Amazon уже успішно запровадила власні процесори і стверджує, що вони дешевші та продуктивніші у порівнянні з кремнієвими чіпами, які продає Intel.

"Оскільки кремній - це фундаментальний будівельний матеріал, ми інвестуємо у власні розробки у сферах проєктування та виробництва, а також розвиваємо та зміцнюємо партнерські відносини з широким колом постачальників мікросхем", - сказав представник Microsoft Френк Шоу.

Нагадаємо, раніше компанія Apple презентувала нові комп'ютери Mac з власними процесорами.

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