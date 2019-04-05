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Amazon планирует выпустить аналог AirPods

Новости » Телеком & IT    05.04.2019 - 15:39
Amazon планирует выпустить аналог AirPods
Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Наушники от Amazon будут дешевле нового поколения AirPods

Американская компания Amazon планирует выпустить конкурента беспроводным наушникам AirPods от Apple. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

По данным источников Bloomberg, Amazon во второй половине 2019 планирует выпустить беспроводные наушники с голосовым помощником Alexa. Сама компания их будет позиционировать как аналог AirPods.

Наушники от Amazon будут выпускаться в двух цветах - черном и сером, а их стоимость будет ниже, чем у AirPods. У них будет схожий принцип работы, при этом ставка будет сделана на улучшение качества звука. Наушники от Amazon будут поставлять в футляре для хранения, который будет служить зарядным устройством. В наушники будет встроен разработанный Amazon голосовой помощник Alexa, с чьей помощью пользователи смогут воспроизводить музыку, узнавать прогноз погоды и заказывать товары на Amazon.

Напомним, в марте Apple представила новое поколение AirPods. Новая гарнитура начала поддерживать функцию голосового управления "Привет, Siri".

Отметим, ранее стало известно, что Amazon за год нарастил чистую прибыль в три раза.

 

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