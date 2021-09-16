Microsoft раскрыла дату выхода Office 2021

Следующая версия Microsoft Office 2021 выйдет 5 октября. Это произойдет в один день с новой Windows.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Office 2021 выйдет для Windows-устройств и компьютеров Apple. Как и в случае прошлого Office 2019, это будет продукт с единовременной оплатой, в отличие от подписного Office 365 цена пока не называется.

Microsoft позже обещает рассказать обо всех нововведениях, но среди них точно будет популярная ныне опция "темный режим", поддержка динамических массивов в Excel, функция Line Focus - специальный режим чтения в Word каждой строки по отдельности для лучшей фокусировке на тексте.