Microsoft розкрила дату виходу Office 2021
Наступна версія Microsoft Office 2021 вийде 5 жовтня. Це відбудеться в один день з новою Windows.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Office 2021 вийде для Windows-пристроїв і комп'ютерів Apple. Як і у випадку минулого Office 2019, це буде продукт з одноразовою оплатою, на відміну від підписного Office 365, ціна поки не називається.
Microsoft пізніше обіцяє розповісти про всі нововведення, але серед них точно буде популярна нині опція "темний режим", Підтримка динамічних масивів в Excel, функція Line Focus - спеціальний режим читання в Word кожного рядка окремо для кращого фокусування на тексті.
Нагадаємо, оновлення до Windows 11 буде поетапним, як і під час релізу Windows 10. Спочатку користуватися новою операційною системою зможуть власники комп'ютерів чиї характеристики відповідають мінімальним вимогам ОП. Для всіх інших оновлення стане доступним через деякий час.