Microsoft призналась в прослушке пользователей

Компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. Об этом сообщил представитель Microsoft, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании объяснили, что сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы "внести большую ясность".

Так, в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».

Отметим, за последние месяцы сразу несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей - все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.

Напомним, ранее компания Facebook признала, что расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. В Facebook заявили, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.