Microsoft припинить підтримку Windows 10: відома дата
Американська компанія Microsoft більше не випускатиме оновлення безпеки та технічні виправлення для Windows 10. Це станеться вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft.
Після 14 жовтня 2025 року Microsoft більше не випускатиме оновлення до Windows 10. Компанія раніше повідомляла, що припинить випуск оновлень безпеки для корпоративних клієнтів, але з можливістю продовження їхнього випуску за окрему доплату.
Загалом Windows 10 вийшла 15 липня 2015 року та на момент завершення підтримки пройде понад десять років після її запуску.
Підтримка Windows 8.1 також припинилася через 10 років після релізу. Windows 7 протрималася трохи довше - 11 років.
Ми писали, що у Windows 11 Microsoft представить оновлене меню "Пуск" з додаванням нової панелі віджетів.
Зокрема у збірці 26212 було впроваджено функцію "Start Menu Companions", що дозволяє відображати віджети поруч із додатками.
Крім того, Microsoft днями представила ноутбуки зі штучним інтелектом.
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