Microsoft припинить підтримку Windows 10: відома дата

Американська компанія Microsoft більше не випускатиме оновлення безпеки та технічні виправлення для Windows 10. Це станеться вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft .

Після 14 жовтня 2025 року Microsoft більше не випускатиме оновлення до Windows 10. Компанія раніше повідомляла, що припинить випуск оновлень безпеки для корпоративних клієнтів, але з можливістю продовження їхнього випуску за окрему доплату.

Загалом Windows 10 вийшла 15 липня 2015 року та на момент завершення підтримки пройде понад десять років після її запуску.

Підтримка Windows 8.1 також припинилася через 10 років після релізу. Windows 7 протрималася трохи довше - 11 років.