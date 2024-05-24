ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Microsoft прекратит поддержку Windows 10: известна дата

США, Пятница 24 мая 2024 19:15
UA EN RU
Microsoft прекратит поддержку Windows 10: известна дата Фото: Microsoft прекратит поддержку Windows 10 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская компания Microsoft больше не будет выпускать обновления безопасности и технические исправления для Windows 10. Это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

После 14 октября 2025 года Microsoft больше не будет выпускать обновления к Windows 10. Компания ранее сообщала, что прекратит выпуск обновлений безопасности для корпоративных клиентов, но с возможностью продолжения их выпуска за отдельную доплату.

В целом Windows 10 вышла 15 июля 2015 года и на момент завершения поддержки пройдет более десяти лет после ее запуска.

Поддержка Windows 8.1 также прекратилась через 10 лет после релиза. Windows 7 продержалась чуть дольше - 11 лет.

Мы писали, что в Windows 11 Microsoft представит обновленное меню "Пуск" с добавлением новой панели виджетов.

В частности, в сборнике 26212 была внедрена функция "Start Menu Companions", позволяющая отображать виджеты рядом с приложениями.

Кроме того, Microsoft на днях представила ноутбуки с искусственным интеллектом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Windows Windows 10
NEWS
Украинцам до конца мая повысят тариф на свет, но он будет не один для всех, - министр
Украинцам до конца мая повысят тариф на свет, но он будет не один для всех, - министр
DAILY
План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов