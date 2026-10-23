Microsoft прибере 8 функцій Copilot із Windows 11: що зміниться для користувачів

Процес відключення розпочнеться в середині листопада 2026 року та повністю завершиться по всьому світу до початку грудня.

Які саме функції ШІ видалять із меню?

Список інструментів, що зникнуть із контекстного меню, охоплює основні текстові та графічні опції, а саме:

Створення короткого змісту

Створення запитань та відповідей

Порівняння файлів

Запитати ШІ

Пояснити зображення

Пояснити зображення (для кількох файлів)

Порівняти зображення

Витягання тексту

У Microsoft пояснюють це рішення бажанням спростити взаємодію користувачів із Copilot у Провіднику та об'єднати всі можливості в єдину точку входу.

Не пропустіть: Copilot у Windows отримує глибшу інтеграцію з Google: Microsoft дозволяє доступ до Gmail і Drive

Що залишиться у контекстному меню?

Пункт "Запитати Copilot" залишається у меню правої кнопки миші. Він відкриватиме новий діалог із помічником, до якого вже буде прикріплено вибраний файл, після чого користувач зможе ввести потрібне завдання вручну.

Крім того, прикріплені файли передаються за посиланням, тому всі налаштування прав доступу та захисту зберігаються.

8 видалених дій не зникають повністю: вони залишаться доступними через центр активності OneDrive.

Адміністраторам систем не потрібно вживати спеціальних заходів, однак рекомендовано попередити користувачів й оновити навчальні матеріали.

Послідовне скорочення Copilot у Windows 11

Це далеко не перша зміна, пов'язана зі скороченням присутності штучного інтелекту в операційній системі.

Раніше Microsoft уже прибрала кнопки Copilot із додатків Блокнот та "Засоби вибірки". Окрім цього, техногігант підтвердив перспективу перепризначення окремої клавіші Copilot на клавіатурах під інші завдання користувача.