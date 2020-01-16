Microsoft представила новый браузер

Иллюстративное фото (wikimedia)

Браузер Edge перешел на движок Chromium

Американская компания Microsoft официально представила новый браузер Edge Chromium для операционных систем Windows и macOS, браузер уже доступен для скачивания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс The Verge.

Сообщается, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, однако пока не получил нескольких привычных функций. На данный момент доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Но синхронизация истории посещений и расширений пока не реализована.

Отметим, новый браузер Edge похож на Chrome и включает поддержку его расширений. Кроме того, браузер от Microsoft предлагает и ряд новых функций, которые упрощают сбор, организацию, совместное использование и экспорт веб-материалов в Word или Excel.

Загрузить Edge Chromium можно с официального сайта компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система продолжит работать на компьютерах, но в то же время Microsoft призывает пользователей перейти на более новую Windows 10.