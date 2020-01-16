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Microsoft представила новий браузер

Новини » Телеком & IT     16.01.2020 - 16:20
Microsoft представила новий браузер
Ілюстративне фото (wikimedia)

Браузер Edge перейшов на движок Chromium

Американська компанія Microsoft офіційно представила новий браузер, Edge Chromium для операційних систем Windows і macOS, браузер вже доступний для скачування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс The Verge.

Повідомляється, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, однак поки не отримав кількох звичних функцій. На даний момент доступні синхронізація обраного, налаштувань, інформації і паролів. Але синхронізація історії відвідувань і розширень поки не реалізована.

Зазначимо, новий браузер, Edge схожий на Chrome і включає підтримку його розширень. Крім того, браузер від Microsoft пропонує і ряд нових функцій, які спрощують збір, організацію, спільне використання та експорт веб-матеріалів в Word або Excel.

Завантажити Edge Chromium можна з офіційного сайту компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft припинила підтримку Windows 7. Операційна система продовжить працювати на комп'ютерах, але водночас Microsoft закликає користувачів перейти на більш нову Windows 10.

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