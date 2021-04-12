UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Microsoft планирует купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом

Автор: Игорь Литвиненко

Корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщает CNBC.

О подписании сделки может быть объявлено позже в понедельник, 12 апреля.

Разработки компании Nuance используются в голосовом помощнике Apple Siri. Также компания разрабатывает программное обеспечение для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.

Сделка может стать второй по величине сделкой Microsoft после приобретения LinkedIn в 2016 году за 26,2 миллиарда долларов.

Напомним, в начале марта корпорация Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh.

Также РБК-Украина писало, что в марте работе корпоративного сервиса Microsoft Teams случился масштабный сбой. В результате пострадали пользователи сервисов.

Кроме этого сообщалось, что уязвимость в программном обеспечении Microsoft перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Microsoftискусственный интеллект
Читайте также
Украину предупредили о высоком уровне киберугроз из-за уязвимости Microsoft
Атака на Microsoft: у Байдена заявили об активной угрозе со стороны Китая
Прогноз погоды