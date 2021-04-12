Microsoft планирует купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом

Корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.
Об этом сообщает CNBC.
О подписании сделки может быть объявлено позже в понедельник, 12 апреля.
Разработки компании Nuance используются в голосовом помощнике Apple Siri. Также компания разрабатывает программное обеспечение для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.
Сделка может стать второй по величине сделкой Microsoft после приобретения LinkedIn в 2016 году за 26,2 миллиарда долларов.
Напомним, в начале марта корпорация Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh.
Также РБК-Украина писало, что в марте работе корпоративного сервиса Microsoft Teams случился масштабный сбой. В результате пострадали пользователи сервисов.
Кроме этого сообщалось, что уязвимость в программном обеспечении Microsoft перерастает в мировой кризис кибербезопасности.