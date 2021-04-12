Microsoft планує придбати компанію, яка займається штучним інтелектом

Корпорація Microsoft планує придбати компанію Nuance Communications за 16 мільярдів доларів. Ця компанія займається технологіями штучного інтелекту.
Про це повідомляє CNBC.
Про підписання угоди може бути оголошено пізніше в понеділок, 12 квітня.
Розробки компанії Nuance використовуються в голосовому помічника Apple Siri. Також компанія розробляє програмне забезпечення для різних секторів економіки - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості.
Угода може стати другою за величиною угодою Microsoft після придбання LinkedIn в 2016 році за 26,2 мільярда доларів.
Нагадаємо, на початку березня корпорація Microsoft представила платформу для взаємодії людей в доповненої або віртуальної реальності Mesh.
Також РБК-Україна писало, що в березні роботі корпоративного сервісу Microsoft Teams стався масштабний збій. В результаті постраждали користувачі сервісів.
Крім цього повідомлялося, що уразливість в програмному забезпеченні Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки.