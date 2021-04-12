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Microsoft планує придбати компанію, яка займається штучним інтелектом

Автор: Ігор Литвиненко

Корпорація Microsoft планує придбати компанію Nuance Communications за 16 мільярдів доларів. Ця компанія займається технологіями штучного інтелекту.

Про це повідомляє CNBC.

Про підписання угоди може бути оголошено пізніше в понеділок, 12 квітня.

Розробки компанії Nuance використовуються в голосовому помічника Apple Siri. Також компанія розробляє програмне забезпечення для різних секторів економіки - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості.

Угода може стати другою за величиною угодою Microsoft після придбання LinkedIn в 2016 році за 26,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, на початку березня корпорація Microsoft представила платформу для взаємодії людей в доповненої або віртуальної реальності Mesh.

Також РБК-Україна писало, що в березні роботі корпоративного сервісу Microsoft Teams стався масштабний збій. В результаті постраждали користувачі сервісів.

Крім цього повідомлялося, що уразливість в програмному забезпеченні Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки.

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Новини України Microsoftискусственный интеллект
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