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Microsoft отложил на неопределенный срок возвращение сотрудников в офисы

Автор: Тиберий Юрик

Корпорация Microsoft отложила возвращение своих сотрудников в офисы на неопределенный срок. Это решение связано с ростом числа случаев заражений COVID-19 в США и распространением штамм "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт корпорации.

"Учитывая неопределенность с COVID-19, мы решили отказаться от попыток прогнозировать новую дату полного открытия наших офисов в США в пользу открытия наших американских офисов тогда, когда это будет безопасно в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - заявил вице-президент Microsoft Джаред Спарату.

Сообщается, что сотрудники компании должны были вернуться в офисы 4 октября.

Ранее возвращение своих сотрудников в офисы отложили Apple, Amazon, Facebook и Google.

Напомним, что Google планирует вакцинировать своих сотрудников, прежде чем позволить им вернуться к работе в офисе.

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