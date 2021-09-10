Microsoft відклав на невизначений термін повернення співробітників в офіси

Корпорація Microsoft відклала повернення своїх співробітників в офіси на невизначений термін. Це рішення пов'язане з ростом числа випадків заражень COVID-19 в США і поширенням штам "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт корпорація.

"Враховуючи невизначеність з COVID-19, ми вирішили відмовитися від спроб прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів в США на користь відкриття наших американських офісів тоді, коли це буде безпечно відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я", - заявив віце-президент Microsoft Джаред Спарату.

Повідомляється, що співробітники компанії повинні були повернутися в офіси 4 жовтня.

Раніше повернення своїх співробітників в офіси відклали Apple, Amazon, Facebook і Google.