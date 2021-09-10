RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Microsoft відклав на невизначений термін повернення співробітників в офіси

Автор: Тіберій Юрик

Корпорація Microsoft відклала повернення своїх співробітників в офіси на невизначений термін. Це рішення пов'язане з ростом числа випадків заражень COVID-19 в США і поширенням штам "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт корпорація.

"Враховуючи невизначеність з COVID-19, ми вирішили відмовитися від спроб прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів в США на користь відкриття наших американських офісів тоді, коли це буде безпечно відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я", - заявив віце-президент Microsoft Джаред Спарату.

Повідомляється, що співробітники компанії повинні були повернутися в офіси 4 жовтня.

Раніше повернення своїх співробітників в офіси відклали Apple, Amazon, Facebook і Google.

Нагадаємо, що Google планує вакцинувати своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутися до роботи в офісі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft