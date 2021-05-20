Microsoft оголосила про припинення підтримки Internet Explorer у 2022 році
Компанія Microsoft оголосила, що з 15 червня 2022 року припинить підтримку свого інтернет-браузера Internet Explorer. Основним для користувачів стане додаток Edge.
У компанії уточнили, що дана міра не торкнеться деяких версій Windows. Йдеться, зокрема, про Windows 10 LTSC.
"З переходом функцій браузера до Microsoft Edge додаток Internet Explorer 11 відправляється на спокій і його підтримка припиняється", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що замість Internet Explorer користувачам пропонується перейти на браузер Microsoft Edge з вбудованим режимом IE, за допомогою якого можна буде отримати доступ до застарілих веб-сайтів і додатків на його основі. У компанії запевнили, що будуть підтримувати цей режим аж до 2029 року.
Microsoft Edge в 2015 році став основним браузером для нових видань Windows.
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