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Microsoft оголосила про припинення підтримки Internet Explorer у 2022 році

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Четвер 20 травня 2021 04:11
Microsoft оголосила про припинення підтримки Internet Explorer у 2022 році Фото: Microsoft припиняє підтримку браузера Internet Explorer (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Microsoft оголосила, що з 15 червня 2022 року припинить підтримку свого інтернет-браузера Internet Explorer. Основним для користувачів стане додаток Edge.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті компанії.

У компанії уточнили, що дана міра не торкнеться деяких версій Windows. Йдеться, зокрема, про Windows 10 LTSC.

"З переходом функцій браузера до Microsoft Edge додаток Internet Explorer 11 відправляється на спокій і його підтримка припиняється", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що замість Internet Explorer користувачам пропонується перейти на браузер Microsoft Edge з вбудованим режимом IE, за допомогою якого можна буде отримати доступ до застарілих веб-сайтів і додатків на його основі. У компанії запевнили, що будуть підтримувати цей режим аж до 2029 року.

Microsoft Edge в 2015 році став основним браузером для нових видань Windows.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії низки раніше введених санкцій, в тому числі проти Росії, за кібератаки на Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервера компанії Microsoft.

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