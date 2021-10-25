Microsoft обвинила хакеров России в кибератаках в 2020 году

Отмечается, что США и другие страны связывают Nobelium с внешней разведкой России.

Кибератаки в 2020 году были направлены против компании, которая занимается перепродажей программного обеспечения и предоставлении технологических услуг. Впрочем, с 1 июля по 19 октября 2020 года под угрозой были 609 компаний, а общее количество нападений превышает 22 800.

"Недавняя деятельность является еще одним свидетельством того, что Россия пытается получить долгосрочный системный доступ к различным точкам в сети снабжения технологий и создать механизм надзора - теперь или в будущем - за целями, которые интересуют российское правительство", - заявил вице-президент Microsoft Том Берт.

Во время нападения на Solarwinds хакеры смогли получить доступ к правительственным сетям Штатов и сети других компаний.