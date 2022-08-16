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Microsoft обнаружила нацеленную на страны НАТО российскую киберугрозу

Фото: Microsoft обнаружила нацеленную на страны НАТО российскую киберугрозу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Американская компания Microsoft выявила хакерскую операцию Seaborgium, которая была создана в России и направлена на людей и организации в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад компании.

Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в определенных странах.

"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.

При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки совершались против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.

Напомним, в апреле Microsoft сообщила, что с 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны России.

По данным компании, российские хакеры начали проводить масштабные кибероперации против Украины еще в марте 2021 года. Предполагается, что это заложило основу для дальнейшего военного вторжения.

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