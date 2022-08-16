Microsoft обнаружила нацеленную на страны НАТО российскую киберугрозу

Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в определенных странах.

"С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы", - отмечается в документе.

При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.