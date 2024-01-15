П'ять найбагатших людей подвоїли статки, може з'явитися перший трильйонер, - доповідь

З 2020 року сукупний статок п'яти найбагатших людей світу збільшився більш ніж удвічі і склав 869 млрд доларів, тоді як п'ять мільярдів людей стали біднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У звіті Oxfam, опублікованому на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, йдеться про те, що перший трильйонер може з'явитися протягом десятиліття, але бідність не буде викорінена протягом 229 років.

Статки лише Ілона Маска оцінюються приблизно в 230 млрд доларів, згідно з актуальним списком Forbes, який Oxfam використала для своїх розрахунків.

Однак, за даними Oxfam, 4,7 мільярда людей, що становлять 60% найбіднішого населення світу, стали на 0,2% біднішими в реальному вираженні, оскільки багато країн не можуть надати фінансову підтримку багатшим країнам у зв'язку з Covid-19.

За даними доповіді, мільярдер зараз або управляє, або є основним акціонером 7 із 10 найбільших компаній світу.

Oxfam закликала уряди приборкати владу корпорацій шляхом руйнування монополій.

За оцінками, 148 провідних корпорацій заробили 1,8 трлн доларів прибутку, що на 52% більше, ніж у середньому за 3 роки, що дозволило виплатити акціонерам величезні суми, навіть незважаючи на те, що мільйони працівників зіштовхнулися із кризою вартості життя, оскільки інфляція призвела до скорочення заробітної плати у реальному вираженні.

"Ця нерівність не випадкова, клас мільярдерів забезпечує, щоб корпорації приносили їм більше багатства за рахунок решти", - сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

Доповідь у Давосі

Заходи в Давосі були організовані для підтримки "капіталізму зацікавлених сторін", який, за словами ВЕФ, визначає корпорацію не лише як засіб максимізації прибутку, а й як реалізацію "людських та громадських устремлінь як частину ширшої соціальної системи".

Oxfam заявила, що її звіт, заснований на різних джерелах даних, від Міжнародної організації праці та Світового банку до щорічного списку багатих людей Forbes, показав, що такі сподівання далекі від реалізації.

"Що ми знаємо напевно, так це те, що сьогоднішня крайня система акціонерного капіталізму, яка ставить постійно зростаючі доходи багатих акціонерів понад всі інші цілі, сприяє нерівності", - сказав Макс Лоусон, голова відділу політики нерівності.

Зростання добробуту п'яти найбільших мільярдерів із поправкою на інфляцію було викликане сильним зростанням активів генерального директора Tesla Ілона Маска, голови LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса з Amazon, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестора Уоррена Баффета.

Тим часом, згідно з аналізом Oxfam, майже 800 мільйонів працівників за останні два роки зіткнулися з тим, що їхня заробітна плата не встигає за інфляцією, що в середньому еквівалентно 25 дням втрати річного доходу на одного працівника.

Дослідження показало, що з 1600 найбільших корпорацій світу лише 0,4% публічно зобов'язалися виплачувати працівникам прожитковий мінімум та підтримувати прожитковий мінімум у своїх ланцюжках створення вартості.

Oxfam - міжнародне об'єднання з 17 організацій, що працюють у більш ніж 90 країнах світу. Метою діяльності об'єднання є вирішення проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю у всьому світі.