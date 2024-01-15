Microsoft обошла Apple в рейтинге техногигантов благодаря искусственному интеллекту

Microsoft обогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, Этому способствовала ее глубокая ориентация на генеративный искусственный интеллект (ИИ), сектор, который завоевывает все большую популярность среди инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Технологический гигант, который вместе с Nvidia и Amazon уделял значительное внимание искусственному интеллекту, за последний год пережил значительный рост рынка. Рыночная стоимость Microsoft за год выросла более чем на 1 трлн долларов.

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Аналитики проводят параллели между этим сдвигом и началом 2000-х годов, когда технологические и интернет-компании начали заменять потребительские и финансовые фирмы в авангарде высших эшелонов рынка.

Согласно данным LSEG, рыночная капитализация Microsoft составляла 2,887 трлн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, в то время как рыночная капитализация Apple составляла 2,875 трлн долларов на момент закрытия пятницы после достижения пика в 3,081 трлн долларов на 14 декабря.

Microsoft внедрила технологию OpenAI в свой пакет программного обеспечения для повышения производительности, что помогло спровоцировать восстановление ее бизнеса в области облачных вычислений. Искусственный интеллект также создал возможность бросить вызов доминированию Google в веб-поиске.

Apple, с другой стороны, сталкивается с проблемами снижения спроса, в том числе на ее флагманский продукт - iPhone. Компания испытывает особые трудности в Китае, ключевом рынке, где восстановление экономики после пандемии COVID-19 идет вяло, а конкуренция со стороны возрождающейся Huawei усиливается, что влияет на ее долю на рынке.

Другие технологические игроки, ориентированные на искусственный интеллект, такие как Nvidia, Meta Platforms и Alphabet, также стали свидетелями значительного скачка своей рыночной капитализации в прошлом году.

Microsoft и ChatGPT

OpenAI положила начало развитию генеративного ИИ, запустив чат-бот ChatGPT, и привлекла Microsoft в качестве инвестора на 10 млрд долларов.

Подробнее о ChatGPT читайте в материале РБК-Украина "Феномен ChatGPT. Как чат-бот покорил мир и стал причиной громких скандалов".

Напомним, по данным отчета Oxfam, с 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов. Состояние одного только Илона Маска оценивается примерно в 230 млрд долларов При этом первый триллионер может появиться в течение десятилетия.