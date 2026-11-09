Microsoft нарешті виправить 30-річну проблему Windows: що зміниться для користувачів

Кінець проблеми 30-річної давнини

Функція Sticky Keys (залипання клавіш) давно знайома користувачам Windows. Вона активується, якщо п'ять разів поспіль натиснути клавішу Shift, і відкриває системне вікно з пропозицією увімкнути спеціальний режим.

Такий сценарій нерідко трапляється під час швидкого набору тексту або гри, коли користувач випадково викликає системну підказку.

Функцію додали ще у Windows 95, передусім для людей з обмеженими моторними можливостями. Вона дає змогу вводити комбінації клавіш послідовно, а не затискати їх одночасно: наприклад, спочатку натиснути Ctrl, а потім C.

Інша спеціальна можливість - Filter Keys - допомагає ігнорувати короткі або повторні натискання клавіш.

Однак для тих, кому ці функції не потрібні, випадкова поява діалогового вікна може переривати роботу або гру. Раніше, щоб позбутися таких сповіщень, користувачам доводилося самостійно шукати відповідні параметри у налаштуваннях Windows.

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Що зміниться у нових версіях Windows 11?

У свіжих тестових збірках Windows 11 Insider (версія 26320.9876 на каналі Beta) розробники нарешті змінили дизайн і функціонал цих підказок.

У новому діалоговому вікні з'явився прапорець "Ніколи не вмикати залипання клавіш за цією комбінацією". Одне натискання галочки дозволяє назавжди заблокувати появу цього сповіщення у майбутньому без необхідності переходити у параметри системи.

Більше продуктивності та вбудований спідтест

Зміни у роботі системних сповіщень - лише частина запланованих удосконалень Windows 11.

Зазначається, що версія 26H2 вже демонструє суттєве зростання продуктивності порівняно з попередніми випусками системи, а наступне оновлення 27H2 має продовжити цю тенденцію.

Серед інших нововведень очікуються вбудований інструмент для перевірки швидкості інтернет-з'єднання та оновлені звіти про перебіг резервного копіювання й відновлення даних.

Крім того, Microsoft планує виправити критичну помилку, яка протягом кількох років непомітно впливала на загальну продуктивність Windows.

У компанії також приділяють увагу невеликим змінам інтерфейсу, які мають зробити повсякденну роботу із системою зручнішою та зменшити кількість зайвих відволікань.