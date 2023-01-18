Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників, - Reuters

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади будуть зовсім скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Анонсовані звільнення пов'язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.

"З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft припускає, що ситуація в цифровому секторі не покращується і, ймовірно, продовжує погіршуватися", - заявив аналітик Morningstar Ден Романов.

Повідомляється, що Microsoft планує скоротити близько 11 тисяч людей, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у ряді інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.

Згідно з документами, станом на 30 червня 2022 року у компанії працювала 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі осіб у США.