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Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників, - Reuters

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 05:17
Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників, - Reuters Фото: Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч співробітників (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Константин Широкун

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади будуть зовсім скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонсовані звільнення пов'язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.

"З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft припускає, що ситуація в цифровому секторі не покращується і, ймовірно, продовжує погіршуватися", - заявив аналітик Morningstar Ден Романов.

Повідомляється, що Microsoft планує скоротити близько 11 тисяч людей, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у ряді інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.

Згідно з документами, станом на 30 червня 2022 року у компанії працювала 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі осіб у США.

Раніше ми писали, що корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік.

Зазначимо, у червні 2022 року Microsoft заявила про суттєве скорочення свого бізнесу в Росії, приєднавшись до списку компаній, які скоротили свою присутність або пішли з країни у відповідь на вторгнення.

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