У Мічигані чоловік напав із ножем на людей у супермаркеті: понад 10 поранених

Уточнюється, що нападник орудував зброєю, схожою на складаний ніж.

За словами шерифа округу Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-річного підозрюваного - жителя Мічигану - затримали. За попередніми даними, у нього не було співучасників.

"Немає жодної інформації, що вказує на наявність інших підозрюваних", - сказав Ши.

Шериф також зазначив, що трьом постраждалим знадобилася операція. Інформація про стан інших поранених поки що не розголошується. Шестеро з постраждалих - чоловік і п'ять жінок.