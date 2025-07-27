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В Мичигане мужчина напал с ножом на людей в супермаркете: свыше 10 раненых

Иллюстративное фото: в Мичиган напали с ножом на людей (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском городе Траверс-Сити, штат Мичиган, мужчина напал на людей с ножом в супермаркете Walmart. Минимум 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Уточняется, что нападавший орудовал оружием, похожим на складной нож.

По словам шерифа округа Гранд-Траверс Майкла Ши, 42-летний подозреваемый - житель Мичигана - был задержан. По предварительным данным, у него не было соучастников.

"Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых", - сказал Ши.

Шериф также отметил, что троим пострадавшим понадобилась операция. Информация о состоянии других раненых пока не разглашается. Шестеро из пострадавших - мужчина и пять женщин.

Другие нападения в США за последнее время

В июне в штате Миннесота произошла стрельба, в результате чего погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман. Ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.

Незадолго до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

А в июне в штате Айдахо неизвестный открыл огонь по спасателям и полицейским во время тушения лесного пожара. Погибли минимум два человека.

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