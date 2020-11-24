Мичиган официально объявил Байдена победителем на выборах президента

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Избирательная комиссия штата Мичиган утвердила победу на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Он получил в Мичигане 16 голосов выборщиков.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

По словам представителя Байдена, демократ выиграл выборы в штате более чем с 150 тыс. голосов, что в 14 раз больше, чем его соперник Дональд Трамп в 2016 году.

Предвыборный штаб Трампа 4 ноября, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами. Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования.