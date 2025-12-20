"Ми задоволені ними на 90%": Зеленський про гарантії безпеки Україні від партнерів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в питанні надання гарантій безпеки для України є кроки вперед. Щодо гарантій від Європи, глава держави задоволений ними на 90%.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю польському агентству PAP.
За його словами, Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу.
"Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", - зазначив президент.
Окремо Зеленський зупинився на європейських гарантіях безпеки, визнавши, що вони не повністю задовольняють Україну.
"Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%", - сказав глава держави.
Щодо робочого проєкту мирного плану, Зеленський прокоментував деякі його параметри. Зокрема щодо чисельності української армії, що також можна вважати одним із пунктів безпеки.
"Сьогодні в робочому проєкті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії", - заявив Зеленський.
Президент вкотре подякував Сполученим Штатам і американському лідеру Дональду Трампу за прагнення завершити війну в Україні.
"Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, ключове питання полягає в тому, хто здатен реально зупинити президента РФ - за допомогою економічних санкцій, військової сили та інших інструментів. Він підкреслив, що Сполучені Штати "є одним із таких гравців".
Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що США і Європа розробили план гарантій безпеки для України, який включає детальні, жорсткі та серйозні заходи для того, щоб стримати Росію від повторної агресії.
Раніше Зеленський заявляв про те, що він хоче, щоб гарантії безпеки від США були проголосовані в Конгресі. За його словами, сценарій Будапештського меморандуму повторювати не можна.
Зазначимо, що гарантії безпеки для України розглядаються як одна з трьох частин мирного плану США, який зараз вже дещо змінили.