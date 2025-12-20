"Ми задоволені ними на 90%": Зеленський про гарантії безпеки Україні від партнерів

За його словами, Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу.

"Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", - зазначив президент.

Окремо Зеленський зупинився на європейських гарантіях безпеки, визнавши, що вони не повністю задовольняють Україну.

"Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%", - сказав глава держави.

Щодо робочого проєкту мирного плану, Зеленський прокоментував деякі його параметри. Зокрема щодо чисельності української армії, що також можна вважати одним із пунктів безпеки.

"Сьогодні в робочому проєкті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії", - заявив Зеленський.

Президент вкотре подякував Сполученим Штатам і американському лідеру Дональду Трампу за прагнення завершити війну в Україні.

"Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ключове питання полягає в тому, хто здатен реально зупинити президента РФ - за допомогою економічних санкцій, військової сили та інших інструментів. Він підкреслив, що Сполучені Штати "є одним із таких гравців".