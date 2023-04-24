Ми вже готуємо нашу енергетичну систему до наступної зими, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна, про це у вечірньому зверненні 24 квітня сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що у Житомирській області було проведено спеціальну координаційну нараду. На ній обговорювали як питання відновлення області, так і всієї енергоситеми України.

"Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими", - сказав президент.