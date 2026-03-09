Прессекретар диктатора Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що норми і принципи міжнародного права фактично більше не діють, і все через війну з Іраном.

У коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, опублікованому в Telegram, Пєсков зазначив, що "ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного - навряд чи хтось зараз може сформулювати".

Дестабілізація на Близькому Сході

Прессекретар Кремля пояснив це "істотною дестабілізацією регіону", спричиненою кумулятивним ефектом безлічі конфліктів і невирішених проблем, які виливаються в економічні та політичні наслідки.

За його словами, нинішня ситуація створює "ідеальний шторм", за якого необхідно концентруватися на власних інтересах.

Фокус на національних інтересах Росії

Пєсков підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін правий, зосереджуючись на національних інтересах.

"На тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І потрібно твердо думати головою і бути зібраними", - додав він.