"Ми в цьому кращі": Рютте дав чіткий сигнал РФ перед самітом НАТО

Рютте заявив, що у Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО.

Щодо планів та мети зустрічі союзників 5-7 липня, генсек розповів про нові контракти та домовленості.

"На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день. Ви побачите величезну кількість нових контрактів, листів про наміри, а також підписання великих угод", - сказав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що такі кроки мають продемонструвати рішучість Альянсу як власним громадянам, так і Росії.

"Це дасть чіткий сигнал нашому мільярду громадян на території НАТО. Ми дійсно робимо те, що необхідно", - зазначив він.

Водночас Рютте звернувся й до Росії, заявивши про перевагу НАТО в оборонному виробництві.

"Це також сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі", - додав генеральний секретар Альянсу.