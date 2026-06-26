"Мы в этом лучше": Рютте дал четкий сигнал РФ перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса намерены значительно усилить оборонно-промышленное сотрудничество, а РФ должна понять – блок сильнее ее армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления в Вашингтоне.
Рютте заявил, что в Турции работают около 3000 компаний оборонно-промышленного комплекса, задействованных в работе по всей территории НАТО.
Говоря о планах и целях встречи союзников 5-7 июля, генсек рассказал о новых контрактах и договоренностях.
"На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений ", – сказал Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что такие шаги должны продемонстрировать решимость Североатлантического союза как собственным гражданам, так и России.
"Это даст четкий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо", – отметил он.
В то же время Рютте обратился и к РФ, заявив о преимуществе НАТО в оборонном производстве.
"Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше", - добавил генеральный секретарь Альянса.
Как известно, Марк Рютте накануне посетил Вашингтон. Его целью было снятие напряжения между президентом США Дональдом Трампом и союзниками в Европе перед саммитом в Анкаре, который пройдет 5-7 июля.
Споры и размолвки между США и союзниками возникли после отказа ряда стран помогать Трампу в военной кампании против Ирана. В частности, речь идет о разблокировании Ормузского пролива.
Особенно Трамп обиделся на Францию, Германию, Британию, Италию.
Марк Рютте, находясь в Вашингтоне, показал Трампу и его команде инфографику, демонстрировавшую увеличение расходов европейских стран на оборону, на чем настаивал ранее американский лидер.