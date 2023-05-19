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"Ми про це не оголошували". Ігнат не підтвердив збиття винищувача РФ системою Patriot

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Повітряних силах наразі не підтвердили дані CNN щодо збиття російського винищувача протиповітряною системою Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода.

"Ми про це не оголошували. Ми коли щось збиваємо - ми про це оголошуємо в себе на сторінці. В нашій інфографіці з'являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували - значить про це оголосить хтось інший", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше американське видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що українські сили протиповітряної оборони збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot. Наразі ця інформація не підтверджена.

Також зазначимо, що українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

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