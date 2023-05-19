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"Мы об этом не объявляли". Игнат не подтвердил сбитие истребителя РФ системой Patriot

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Пятница 19 мая 2023 20:20
"Мы об этом не объявляли". Игнат не подтвердил сбитие истребителя РФ системой Patriot Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Воздушных силах пока не подтвердили данные CNN об уничтожении российского истребителя противовоздушной системой Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода.

"Мы об этом не объявляли. Мы когда что-то сбиваем - мы об этом объявляем у себя на странице. В нашей инфографике появляются самолетики или крылатые ракеты. Мы не объявляли - значит об этом объявит кто-то другой", - сказал Игнат.

Напомним, ранее американское издание CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса сообщало о том, что украинские силы противовоздушной обороны сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot. Пока эта информация не подтверждена.

Также отметим, что украинские силы ПВО сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ 80 ракет этого типа.

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