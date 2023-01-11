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Мы держимся здесь. Украинский солдат рассказал CNN о ситуации в Соледаре

Новина українською →
Соледар, Среда 11 января 2023 20:04
Мы держимся здесь. Украинский солдат рассказал CNN о ситуации в Соледаре Фото: Украинский солдат (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", - заявил журналистам военный ВСУ.

Солдат и его товарищи остались в населенном пункте, но ситуация очень сложная и сообщили, что следующие 24 часа или около того будут критическими.

Солдат сказал, что если ближайшие украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно усложняет координацию.

"Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними у нас нет", - заявил военный.

Еще вчера глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что город был "захвачен" его наемниками. В Минобороны РФ заявили, что оккупанты "заблокировали Соледар из северной и южной частей". Однако военный ВСУ заявил, что это ложные утверждения.

"Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся тут. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", - добавил военный.

Напомним, что, защищая Соледар, наши воины не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

РБК-Украина писала о том, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

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