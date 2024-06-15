"Ми - не сторона конфлікту". У НАТО поставили крапку щодо відправки військ до України

"НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не є стороною конфлікту. Це відкидає можливість відправки західних військ до України.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", - заявив Столтенберг.