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Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною

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Субота 18 лютого 2023 18:45
Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну було вбито та поранено 200 тисяч російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.

Крім того, він нагадав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. За минулий рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у РФ, оскільки побоювалися шкоди репутації.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!", - підкреслив Блінкен, звертаючись до учасників конференції.

Нагадаємо, за даними координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, в Україні загинуло понад 30 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера".

Також раніше ми писали, що впродовж останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат РФ у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри.

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Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
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