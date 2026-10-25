"Ми програли": Вучич визнав, що "Студентський список" отримає більшість у парламенті

"Результатів у нас немає, багато хто буде здивований, а ви зрозумієте, скільки дехто брехав. Але на основі стратифікованої вибірки зрозуміло, що ми ці вибори програли", - заявив Вучич, який донедавна обіймав посаду президента Сербії.

Для більшості в парламенті потрібно 126 мандатів, тож "Студентський список" зможе сформувати уряд самостійно. У штабі переможців уже святкують, а їхні прихильники збираються в центрі Белграда.

Вучич наголосив, що його список переміг серед сербів у регіоні: у Республіці Сербській, Чорногорії, Північній Македонії і на Косові.

Вучич привітав переможців, але назвав їх "виконавцями брудних робіт", які, за його словами, діяли за чужим задумом, щоб повалити суверенну країну.

"На якийсь момент вам це вдалося. Надовго? Побачимо", - сказав він.

Він також іронічно привітав відому сербську правозахисницю Наташу Кандич, заявивши, що "перемогла її політика" за величезної підтримки з-за кордону.

Найгучнішим стало попередження Вучича щодо зовнішньої політики.

"До березня чи квітня у вас запровадять санкції проти Російської Федерації. Вони зроблять усе те, про що не хотіли вам казати", - заявив він.

Вучич запевнив, що як колишній президент поводитиметься відповідально, бо не хоче заворушень і сутичок. Водночас пообіцяв продовжити боротьбу: "Ніхто нікуди не тікатиме".