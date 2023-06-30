UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми продовжуємо тиск". Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів

Фото: Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тиснути на окупантів на півдні нашої країни. Ймовірно, росіяни скоро зроблять черговий так званий "жест доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона прокоментувала річницю звільнення острова Зміїний. Самі окупанти втечу зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".

Гуменюк зазначила, що операція складалася з методичної роботи українських військ. За її словами, ймовірно, скоро окупанти повторять свій так званий "жест" на півдні України.

"Кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємось, то доженемо", - сказала речниця.

Річниця звільнення Зміїного

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

Сьогодні, у річницю звільнення Зміїного, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ГУР Міноборони нагадали про відважну операцію наших військ, до якої було залучені підрозділи розвідки, СБУ, Повітряних сил, морпіхів, прикордонників, військові інженери та оператори "Байрактарів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗмеиныйВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України