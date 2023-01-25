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Ми працюємо на якість. Данілов розповів, як часто приймаються санкції РНБО

Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

РНБО працює на якість, а не на кількість, тому нові санкції вводяться щонайменше один раз на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова в ефірі телемарафону.

Данілов повідомив, що РНБО працює два-три рази на тиждень, під час чого проводяться засідання та відпрацьовуються документи.

"Ми в роботі маємо подання СБУ, Кабміну та Національного банку, вся ця робота продовжується кожного дня… Єдине, що хочу зауважити, - ми працюємо на якість, а не на кількість", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, рішення з приводу санкцій будуть прийматися щонайменше раз на тиждень, і їх кількість буде збільшуватись надалі.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ.

Раніше ми писали, що у грудні проти семи діячів Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП) застосовано персональні спеціальні санкції та інші обмежувальні заходи.

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Російська ФедераціяОлексій Данілов